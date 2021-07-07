Легенда настольного тенниса Владимир Самсонов объявил о завершении профессиональной карьеры

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легенда белорусского и мирового настольного тенниса Владимир Самсонов официально объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Белорусской федерации настольного тенниса.

45-летний спортсмен является 29-й ракеткой мирового рейтинга. К сожалению, травма не позволила ему выступить на своей седьмой Олимпиаде в Токио.

Владимир Самсонов является воспитанником динамовской школы, куда его в семилетнем возрасте привел в далеком 1983 году отец Виктор Владимирович. Успехи не заставили себя долго ждать. Уже в 11 лет он выполнил норматив мастера спорта СССР, а в 16 лет стал бронзовым призером личного чемпионата СССР среди мужчин. В 1987 году он впервые в составе юниорской сборной команды СССР участвовал в первенстве Европы среди кадетов, где завоевал два золота и одну бронзу.

Свою первую медаль на чемпионатах Европы среди мужчин он завоевал в парном разряде в 1994 году с представителем Германии Кристианом Дреером. В 1993 году, когда ему было всего 17 лет, он сумел удивить многих специалистов, пробившись в 1/8 в одиночном разряде на чемпионате мира в шведском Гетеборге. Буквально через два года в китайском Тяньцзине Владимир Самсонов в паре с хорватом Зораном Приморацем завоевал серебряную медаль на очередном чемпионате мира. И дальше его достижения и мастерство шли только по восходящей. Шестикратный чемпион Европы, трехкратный обладатель Кубка мира, 10-кратный чемпион европейской Лиги чемпионов среди клубных команд. Он 29 раз выигрывал турниры мировой серии Pro Tour и World Tour, два года подряд (1998-2000) возглавлял список сильнейших игроков планеты, 20 лет подряд находился в топ-10 мирового рейтинга.

Несмотря на достижения и огромную популярность, Владимир Самсонов всегда оставался скромным человеком и "джентльменом в спорте", за что и был в 2005 году награжден призом Международного олимпийского комитета (МОК) Fair Play.

К сожалению, белорусу за свою карьеру так и не удалось завоевать олимпийскую медаль. Многие помнят его мужественный поступок на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где он со сломанным ребром все-таки решил продолжить четвертьфинальный поединок против Дмитрия Овчарова и сумел его выиграть. Матчи в полуфинале и за третье место провел на обезболивающих уколах. Но это не помогло. В итоге четвертое место. Руководство спортивной отрасли и страны по достоинству оценило его поступок и за проявленное мужество Владимир был награжден Орденом Почета.

В 2020 году на очередном Конгрессе Европейского союза настольного тенниса состоялись выборы руководящего состава. Владимир Самсонов был избран одним из вице-президентов. До этого он семь лет возглавлял комиссию атлетов в Международной федерации настольного тенниса.-0-