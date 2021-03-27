Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя возвращается на ринг

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион мира по боксу в шести весовых категориях, победитель Олимпиады-1992 Оскар Де Ла Хойя объявил о возобновлении карьеры, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию СВSSports.com.

"3 июля я возвращаюсь", - заявил 48-летний спортсмен на пресс-конференции, посвященной бою блогера Джейка Пола и экс-представителя UFC Бена Аскрена. Отметим, что "золотой мальчик", как называют боксера почитатели его таланта, завершил карьеру в 2009 году и с тех пор не раз делал заявления о своем возвращении на ринг.

По информации американских СМИ, Оскар Де Ла Хойя проведет несколько боев. На июль намечен его поединок в Техасе против одного из известных бойцов UFC, имя которого на данный момент не называется.-0-