Легендарный футболист Роберто Карлос стал Глобальным послом "Футбола для дружбы"

Как сообщили БЕЛТА организаторы, Роберто Карлос, легендарный футболист сборной Бразилии и ФК "Реал Мадрид", победитель Чемпионата мира и трехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА, в этом году стал Глобальным послом Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".

Роберто Карлос выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в 2002 году. Он также становился призером Лиги чемпионов УЕФА трижды (1998, 2000 и 2002) с ФК "Реал Мадрид" и различных национальных чемпионатов. В настоящее время работает молодежным тренером ФК "Реал Мадрид". Прославился, забив штрафной удар на 21-й минуте игры в ворота сборной Франции 3 июня 1997 года на "Турнуа де Франс".

Роберто Карлос участвует в "Футболе для дружбы" с 2019 года. Именно тогда он посетил ключевые мероприятия Седьмого сезона программы в Мадриде и наградил победителей Чемпионата мира по "Футболу для дружбы". В прошлом году стал Глобальным послом "Футбола для дружбы", чтобы продвигать ценности проекта по всему миру. В этом году Роберто Карлос продолжит поддерживать проект и пообщается с юными участниками из 211 стран и регионов, чтобы поделиться своим опытом в сфере футбола.

"Хотел бы пожелать удачи всем участникам Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Это замечательный проект, дающий молодому поколению возможность реализовать свой потенциал и исполнить заветные мечты. В этом году "Футбол для дружбы" в очередной раз соберет вместе юных футболистов, юных журналистов и детей из разных уголков нашей планеты, объединенных страстью к футболу и стремлением приобрести новый захватывающий опыт общения", – сказал Роберто Карлос.

Владимир Серов, глобальный директор "Футбола для дружбы", отметил: "Мы рады, что в лице Роберто Карлоса мы смогли найти в качестве посла нашего проекта успешного и известного во всем мире спортсмена. Его популярность и искренний интерес к "Футболу для дружбы" позволят в этом году привлечь еще больше молодых людей со всего мира, заинтересованных в нашем проекте и мотивированных присоединиться к нему".

Ключевые мероприятия Девятого сезона "Футбола для дружбы" пройдут с 14 по 29 мая 2021 года в цифровом формате. В этом году проект соберет девочек и мальчиков из 211 стран и регионов. Юные футболисты в возрасте от 12 до 14 лет объединятся в 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн-чемпионате по "Футболу для дружбы" – 2021. Соревнования пройдут в футбольном симуляторе F4F World, который доступен бесплатно на 27 языках для MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

Юные журналисты осветят мероприятия программы "Футбол для дружбы" в Международном детском онлайн пресс-центре и поделятся со своими сверстниками Девятью ценностями программы: дружбой, равенством, справедливостью, здоровьем, миром, преданностью, победой, традициями и честью.

В Девятом сезоне Международной социальной программы "Футбол для дружбы" Беларусь представят Влада Лешкович, воспитанница футбольного клуба ФК "Минск", и Николай Мотузко, юный журналист газеты "Зорька".

Более подробную информацию о мероприятии вы можете получить здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА