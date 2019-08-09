Легенды биатлона провели автографсессию для начинающих белорусских спортсменов в Гомеле

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Титулованные биатлонисты Беларуси и России провели автографсессию для начинающих спортсменов - участников Кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек 2001-2008 годов рождения, передает корреспондент БЕЛТА.

Диалог биатлонистов разных поколений длился больше часа. Легенды биатлона честно и с юмором ответили на каверзные вопросы подрастающего поколения. Ребята интересовались, как спортсменам удавалось переживать неудачи, как собрать силы для преодоления последнего рубежа, какие предметы в школе были любимыми у будущих чемпионов, злили ли их тренеры, следят ли они за стартами новичков сейчас. В душевной беседе титулованные спортсмены рассказали, какие курьезные случаи происходили с ними на соревнованиях, как побороть свои страхи, делились профессиональными секретами. Честно ответили, с какими ощущениями проснулись на следующее утро после того, как завершили карьеру в большом спорте.

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, многократная чемпионка мира по летнему биатлону Ольга Назарова подчеркнула, что это интеллектуальный вид спорта, необходимо выстраивать тактику действий, анализировать и контролировать каждое движение. Она нацелила ребят, которые много времени проводят на тренировках, серьезно относиться к учебе и развиваться интеллектуально.

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратная чемпионка мира, многолетний лидер сборной России Ольга Зайцева призналась, что всегда ответственно относилась к учебе, на сборы и соревнования брала с собой учебники, которые перевозила в чехле с лыжами. Также подчеркнула, что спортсменам приходится общаться с журналистами, давать интервью, поэтому считает необходимым знать английский язык.

Олимпийский чемпион в эстафете, четырехкратный чемпион мира Александр Попов на вопрос о кумирах, на которых равнялся в период своего становления, назвал Александра Тихонова, а его дочь Анастасия сейчас равняется на Дарью Домрачеву.

Четырехкратная чемпионка мира Елена Зубрилова заверила, что многих начинающих спортсменов знает в лицо и следит за их успехами. Призналась, что есть любимчики, но достижения заветных целей и получения медалей желает всем достойным. "Каждая гонка проходит по-своему. Каждый раз это борьба в первую очередь с самим собой. Должна быть мотивация всегда быть лучшим и вставать на высший пьедестал", - напутствовала она будущих чемпионов.

Авторы четырех самых интересных, по мнению асов, вопросов стали обладателями нового издания "Белорусский биатлон. 60 лет" с именными автографами-напутствиями от легенд. Презентация этой по сути энциклопедии белорусского биатлона запланирована на завтра.

Биатлонисты пожелали ребятам спортивного азарта, целеустремленности и терпения, без которых невозможно достичь результатов.

Официальное открытие соревнований состоится 10 августа. Они пройдут на новом биатлонном комплексе "Сож" со стрельбищем на 24 мишени, который завтра будет открыт в торжественной обстановке. Ольга Зайцева успела оценить этот спортивный объект. По ее мнению, это отличная база для ребят. "Хороший комплекс. Важно, что биатлон развивается и развивается большими шагами. Я взяла на заметку конструкцию стрельбища. В мое время такого не было, не было и лыжероллерных трасс. Можно только искренне порадоваться за ребят", - поделилась биатлонистка.

Также сегодня юные спортсмены смогли потренироваться на трассе и провести пристрелку оружия, а после официального старта они покажут свои лучшие результаты.-0-

Фото Олега Фойницкого