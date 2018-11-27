Легкая атлетика в Беларуси интересна людям разных возрастов - Хансен

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси легкая атлетика интересна людям разных возрастов. Об этом сказал глава Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен на встрече с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Стороны обсудили детали подготовки к легкоатлетической матчевой встрече Европа-США, которая 9-10 сентября 2019 года пройдет в Минске на стадионе "Динамо". Предполагается, что участие в ней примут лучшие атлеты.

Как рассказал Свен Арне Хансен, он рад тому, как активно в последние годы легкая атлетика развивается в Беларуси. "Я вижу, что этот вид спорта в вашей стране интересен людям разных возрастов, а Минский полумарафон вообще производит самое благоприятное впечатление. К тому же у вас построен великолепный стадион, на котором можно проводить легкоатлетические соревнования самого высокого ранга", - подчеркнул он.

Матчевая встреча Европа-США привлечет большое внимание любителей и знатоков легкой атлетики и спорта в целом, уверен Сергей Ковальчук. "Объединив усилия государственных органов и общественных организаций, мы проведем матчевую встречу на самом высоком уровне", - добавил он.

Такие матчи будут проходить раз в два года. "Следующую встречу собираются принять американцы. Не исключено, что в 2023 году сильнейшие легкоатлеты США и Европы вновь соберутся в Минске", - сказал глава ЕАА.

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский выразил надежду, что белорусы получат максимально возможное представительство. "Из наших атлетов кто-то сможет пробиться в состав европейской сборной и сам, но если нескольким ребятам для этого не хватит немного, думаю, им пойдут навстречу. Правда, позиция Европейской ассоциации жесткая: для участия в таких соревнованиях спортсмены должны обладать соответствующим уровнем результатов. Ассоциация намерена сделать матчевые встречи континентов турниром топового уровня", - рассказал Вадим Девятовский.

Участие в соревнованиях примут по четыре сильнейших атлета в каждом виде (в соответствии с показанными в сезоне результатами). В основном это будут беговые виды от 100 до 3000 м.-0-