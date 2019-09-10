Легкоатлет из Боснии и Герцеговины Амель Тука: хотелось бы побывать в Минске еще не раз

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмен из Боснии и Герцеговины Амель Тука - победитель легкоатлетического матча Европа - США в беге на 800 м - сказал после соревнований журналистам, что в Минске ему хотелось бы побывать еще не раз, передает корреспондент БЕЛТА.

"Своим результатом доволен, - сказал Амель Тука. - Горжусь, что могу представлять команду Европы на столь престижных соревнованиях. Выступать на таком замечательном стадионе большая ответственность. Надеюсь, наша сборная победит. Особенно меня радуют доброжелательные люди и чистый город, очень хотелось бы побывать в Минске еще не раз".

Легкоатлет поблагодарил зрителей за огромную поддержку с трибун и отметил прекрасную организацию турнира.

Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.

В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-

Фото Максима Гучека