Легкоатлет Виталий Парахонько по итогам чемпионата страны квалифицировался на Игры в Токио

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализирующийся на барьерном беге Виталий Парахонько выполнил олимпийский квалификационный норматив на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 110 м с барьерами представитель Витебской области пробежал за 13,30 сек. Это новый национальный рекорд в этой дисциплине. Серебро у спортсмена из Минской области Ивана Ходотовича - 14,42 сек. Третье место у Виктора Федосика из Брестской области - 15,38 сек.

У женщин на дистанции 100 м с барьерами первенствовала Эльвира Герман из Брестской области. Победу ей принес результат 12,80 сек. Второе место у спортсменки из Витебской области Светланы Парахонько - 13,09 сек. Бронза у еще одной легкоатлетки из Витебской области Русланы Рашкован - 13,09 сек.

В споре мужчин-спринтеров в "гладком" беге на 100 м весомей оказались аргументы Дениса Близнеца - 10,45 сек. Он смог опередить показавшего аналогичное время товарища по команде из Гомельской области Юрия Заболотного. Третья позиция в итоговом протоколе у гродненца Сергея Пустобаева - 10,67 сек.

В аналогичном виде программы у женщин вне конкуренции была Кристина Тимановская (Могилевская область) - 11,41 сек. На второй позиции в итоговом протоколе завершила соревнования Екатерина Живаева из Брестской области. Еще одна представительница этого региона Янина Рапеко стала бронзовой медалисткой с результатом 12,10 сек.

В беге на 400 м у мужчин золото выиграл минчанин Александр Василевский - 46,68 сек. Его товарищ по столичной дружине Алексей Лазарев выиграл бронзу - 47,50 сек. Обладателем серебра стал Роман Володькин из Могилевской области - 47,01 сек.

У женщин дистанцию 400 м быстрее всех преодолела Анна Михайлова из Брестской области - 52,17 сек. Второе место у Юлии Близнец, представляющей Гомельскую и Могилевскую области - 52,55 сек. Минчанка Екатерина Харашкевич выиграла бронзу с результатом 54,29 сек.

Состязания по прыжкам в длину у женщин выиграла Анастасия Мирончик-Иванова из Минской области, показав в лучшей попытке 6 м 59 см. Второе место на счету Полины Злотниковой из Гомельской области. Ее итоговый результат - 6 м 28 см. Замкнула тройку призеров Ольга Антикян. Спортсменка, давшая зачетные очки Минску и Брестской области, установила новый личный рекорд - 6 м 17 см.

У мужчин в этой дисциплине первенствовал украинец Владислав Мазур - 7 м 86 см. Второе место у Никиты Лопатенко из Гомельской области - 7 м 82 см. Третье место занял Егор Знудов (Витебская и Минская области) - 7 м 41 см.

Среди мужчин, специализирующихся на прыжках в высоту, не было равных Максиму Недосекову. Атлет из Витебской области показал свой лучший результат в нынешнем сезоне, преодолев планку на отметке 2 м 29 см. Второе место у Дмитрия Набокова из Могилевской области - 2 м 26 см. Бронзу выиграл спортсмен из Брестской области Андрей Чурило - 2 м 23 см.

В стартах метательниц молота золото чемпионата Беларуси выиграла Анна Малыщик из Брестской области, отправившая снаряд в лучшей попытке на 71 м 63 см. Анастасия Маслова, выступающая за команды Гродненской и Брестской областей, выиграла серебро - 71,09 сек. Спортсменка из Гродненской области Елена Соболева стала обладательницей бронзы - 66 м 52 см.

В метании копья у женщин победу праздновала Татьяна Холодович из Брестской области, которая показала результат 61 м 19 см. Представительница Гомельской области Виктория Богуцкая отправила снаряд на 59,52 см. Этот результат принес ей серебряную медаль и личный рекорд. Бронза на счету Карины Буткевич из Витебской области - 52 м 75 см.

У мужчин-копьеметателей выиграл Алексей Котковец из Брестской области - 80 м 71 см. Серебро выиграл Павел Мелешко из команд Минска и Гродненской области - 78,08 см. Бронза на счету еще одного представителя Брестской области Валерия Изотова - 75 м 3 см.-0-