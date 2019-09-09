Легкоатлетический матч Европа - США объединяет людей из разных стран - Недосеков

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США объединяет людей из разных стран. Об этом рассказал сегодня журналистам после соревнований победитель в прыжках в высоту белорус Максим Недосеков, представляющий команду Европы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Матч Европа - США организован на высочайшем уровне. К нему я подошел в хорошем эмоциональном состоянии. Прыгнул 2,33 м и решил, почему бы не попробовать 2,35 м. Получилось, - сказал Недосеков. - Такие матчи объединяют людей из разных стран. Здорово чувствовать поддержку и переживания болельщиков".

Он отметил, что следующий ответственный старт - чемпионат мира в Дохе. К планетарному форуму Максим будет готовиться в Минске.

Его партнер по команде Дмитрий Набоков отметил, что прыгать во время матча было тяжело. По его словам, не удалось реализовать задуманное. Атлет сказал, что ждал от себя хороших результатов, но не получилось их показать.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Стартовали соревнования сегодня. Завершатся состязания 10 сентября.

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