Легкоатлетический матч Европа - США способствует популяризации спорта и здорового образа жизни - болельщица

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США способствует популяризации спорта и здорового образа жизни в Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА сегодня перед матчем высказала болельщица из Гомеля Оксана Гончарова.

"Я приехала с дочкой, она уже четвертый год занимается легкой атлетикой. Были на II Европейских играх, нам очень понравилось. От спортсменов ожидаем самых невероятных результатов и побед, - сказала Оксана Гончарова. - Такие соревнования способствуют популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения".

Болельщика из Могилева Германа Бондарева впечатлила предматчевая атмосфера. По его словам, чувствуется грандиозность мероприятия. "Раньше я смотрел соревнования по легкой атлетике только по телевизору. В этом году решил посетить матч Европа - США. Думаю, команда Европы выиграет. Знаю, что в ее составе выступают 14 белорусов, буду болеть за них", - добавил он.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1500 м, 3000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. В турнире будут участвовать около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы представят 14 спортсменов.

Стартуют соревнования сегодня в 19.00, завершатся 10 сентября.

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