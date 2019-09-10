Легкоатлетический матч Европа - США стал двухдневным праздником для любителей спорта - Девятовский

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США стал двухдневным праздником для любителей спорта. Такое мнение журналистам сегодня высказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что произошло вчера и сегодня - настоящий праздник спорта. Стоило посмотреть на болельщиков, которые давали "пять" проходящим мимо легкоатлетам. Это было очень эмоционально. На протяжении всего матча сохранялся накал страстей, велась интересная и напряженная борьба", - сказал Вадим Девятовский.

Глава БФЛА отметил, что многим атлетам стадион "Динамо", где прошел матч, понравился. По его мнению, проведение крупных соревнований в Беларуси становится хорошей традицией. Отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения ответного матча также в Минске, Девятовский сообщил, что данный вопрос будет решаться во время чемпионата мира в Дохе.

Говоря о судьбе главного трофея, он сказал, что, скорее всего, кубок победителей останется в офисе Европейской ассоциации легкой атлетики.

Первый в истории легкоатлетический матч Европы и США проходил на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября. В нем приняли участие более 300 легкоатлетов. В составе европейской команды было 14 белорусских спортсменов. Они внесли немалый вклад в общую победу. В частности, лучшими в своих видах оказались Максим Недосеков (прыжки в высоту) и Анастасия Мирночик-Иванова (прыжки в длину). Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья).-0-