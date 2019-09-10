Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Финальный день соревнований

На минском стадионе "Динамо" продолжается легкоатлетический матч Европа - США. Во второй, заключительный день спортсменам предстоит определить лучших в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора динамовской арены в составе команды Европы выйдут 8 белорусских атлетов.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Всего участие в турнире принимают около 350 атлетов.

Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: итоги первого дня соревнований В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.

Накануне, в первый день матча, прошли соревнования в 18 видах программы. И пока впереди европейские спортсмены, набравшие 328 очков. В активе американцев 312 зачетных балла.

Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча в Минске После 18 видов соревновательной программы впереди европейские спортсмены, набравшие 331 очко. В активе американцев 304 зачетных балла.

Итоги соревнований 10 сентября

110 м с барьерами, мужчины

Испанский атлет Орландо Ортега: я тронут приемом болельщиков на стадионе "В Минске очень здорово! Классный стадион, прекрасная публика. Отличное покрытие беговых дорожек, на котором легко показать отличный результат", - сказал спортсмен.

Метание молота, женщины

Метательница молота Анна Малыщик заняла 2-е место в матче Европа - США В своей лучше попытке Анна Малыщик послала снаряд на 72 м 70 см. Ее опередила только польская спортсменка Йоанна Федоров, результат которой 74 м 34 см, третье место заняла американка Брук Андерсен - 72 м 59 см.

Малыщик: надеюсь, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией Белоруска отметила, что результатом довольна. Несмотря на то, что матч не является главным стартом сезона и вся подготовка направлена на чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе, к минскому старту спортсменка отнеслась очень серьезно.

1500 м., женщины

Дарья Борисевич заняла 6-е место в забеге на 1500 м в матче Европа - США, победила американка Кейт Грейс Белорусская бегунья показала результат 4 мин. 07,03 сек. Первой к финишу пришла американка Кейт Грейс (4 мин. 02,49 сек.), на второй позиции ее соотечественница Шэннон Осика (4 мин. 04,92 сек.), третье место заняла британка Эйлиш Макколган (4 мин. 05,58 сек.).

400 м с барьерами, женщины

800 м., мужчины

Тройной прыжок, мужчины

Фото Максима Гучека