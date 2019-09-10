Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Финальный день соревнований

На минском стадионе "Динамо" продолжается легкоатлетический матч Европа - США. Во второй, заключительный день спортсменам предстоит определить лучших в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора динамовской арены в составе команды Европы выйдут 8 белорусских атлетов.
В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.
В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Всего участие в турнире принимают около 350 атлетов.
Накануне, в первый день матча, прошли соревнования в 18 видах программы. И пока впереди европейские спортсмены, набравшие 328 очков. В активе американцев 312 зачетных балла.
Итоги соревнований 10 сентября
110 м с барьерами, мужчины
Метание молота, женщины
1500 м., женщины
400 м с барьерами, женщины
800 м., мужчины
Тройной прыжок, мужчины
Фото Максима Гучека