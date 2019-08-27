Легкоатлетический матч Европа-США вызовет большой резонанс в мировом спорте - Девятовский

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа-США вызовет большой резонанс в мировом спорте. Такое мнение сегодня на пресс-конференции на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" высказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проведение матча Европа-США в Минске - это большой подарок для белорусских легкоатлетов. Здесь будет писаться история матча. Многие помнят историческую встречу СССР - США, она до сих пор вызывает эмоции и воспоминания у любителей спорта. К грядущим соревнованиям журналисты и болельщики проявляют интерес. Думаю, предстоящие соревнования вызовут большой резонанс в мировом спорте", - сказал Вадим Девятовский.

Легкоатлетический матч Европа-США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Права на вещание уже приобрели телеканалы "Беларусь 5", Czech TV (Чехия), DR (Дания), YLE (Финляндия), France TV (Франция), BBC (Великобритания), MTV (Венгрия), LT (Литва), TVP (Польша), RTS (Сербия), SR (Швеция), NBC (США).

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