Легкоатлетический турнир пройдет в Минске 25-26 июня

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турнир по легкой атлетике пройдет 25-26 июня на столичном стадионе РЦОП по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Первый старт летнего соревновательного сезона - самое ожидаемое событие июня. Кто-то из атлетов проверит физическую форму, кто-то попробует переписать личное достижение. В программе - беговые дисциплины, метание молота, диска, копья, толкание ядра, прыжок в длину и высоту, с шестом, тройной прыжок. Участие в легкоатлетическом турнире планируют многие лидеры белорусской сборной в различных возрастных категориях", - отметили в пресс-службе.

Старт станет первым крупным легкоатлетическим турниром с начала пандемии коронавируса.

БФЛА проводила соревнования в режиме онлайн в толкании ядра (30 апреля), в тройном прыжке (19 мая), в метании копья (12 июня).-0-