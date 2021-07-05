Легкоатлетка Ирина Жук выиграла бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Жук, специализирующаяся на прыжках с шестом, выиграла бронзу на этапе легкоатлетической Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Рекордсменка страны показала итоговый результат 4 м 61 см. Победительницей стала россиянка Полина Кнороз, выступающая под нейтральным флагом, - 4 м 71 см. Британка Холли Брэдшоу выиграла серебро, - 4 м 61 см, опередив белоруску по количеству затраченных попыток.

Еще одна белоруска Карина Демидик, выступавшая в прыжках в высоту, заняла пятое место - 1 м 93 см. Тройку сильнейших составили украинка Ярослава Магучих - 2 м 3 см, австралийки Никола Макдермотт - 2 м 1 см и Эленор Паттерсон - 1 м 99 см.

Толкательница ядра Алена Дубицкая завершила соревнования на четвертой позиции в итоговом протоколе - 19 м 3 см. Выиграла новозеландка Валери Адамс - 19 м 26 см. На втором месте закончила турнир Ауриоль Донгмо из Португалии - 19 м 5 см. Замкнула тройку сильнейших Магдалин Юэн из США - 19 м 4 см.-0-