Легкоатлетка Кристина Тимановская выиграла золото на международном турнире в Австрии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, специализирующая в беге на спринтерских дистанциях выиграла золото на международном турнире, посвященном памяти призера Игр-1968 Лизель Прокоп в Санкт-Пельтене (Австрия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.
О серьезности своих намерений на дистанции 100 м. белорусская спортсменка заявила уже на предварительной стадии состязаний, показав второе время - 11,52 сек.
В финальном забеге белоруска еще больше улучшила свои показатели, финишировав со временем 11,22 сек.
На втором месте данный вид программы завершила Ина Хьюмер из Австрии - 11,41 сек. Третье место у ее соотечественницы Магдалены Линднер - 11,45 сек.
Отметим, что это был первый старт белоруски в летнем сезоне. -0-