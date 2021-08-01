Легкоатлетки Анна Малыщик и Анастасия Маслова не прошли квалификацию на Играх в Токио

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлетки Анна Малыщик и Анастасия Маслова не прошли квалификацию в метании молота на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступавшая в группе А Анна Малыщик в своей лучшей попытке отправила снаряд на 70 м 80 см и заняла 13-е место. Анастасия Маслова завершила выступления с итоговыми 65 м 15 см. Это 28-й результат.

Лидерство в данном виде программы захватила полька Анита Влодарчик - 76 м 99 см.-0-