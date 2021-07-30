30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлеты Евгений Богуцкий и Кристина Тимановская выступили в олимпийской квалификации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выступавший в метании диска спортсмен в лучшей попытке отправил снаряд на 58 м 65 см. Этого хватило, чтобы занять итоговое 13-е место.

Кристина Тимановская в своем предварительном забеге на 100 м показала результат 11,47 сек. и заняла 4-е место. Однако в следующий раунд вышли три лучшие бегуньи. Теперь 2 августа спортсменка выступит в квалификации в беге на 200 м.-0-