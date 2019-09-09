Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" завершился первый день легкоатлетического матча Европа - США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После 18 видов соревновательной программы впереди европейские спортсмены, набравшие 331 очко. В активе американцев 304 зачетных балла.

Сегодня белорусских болельщиков особо порадовал Максим Недосеков, который выиграл состязания прыгунов в высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2 м 35 см, завоевав лицензию на выступление на Олимпиаде-2020 в Токио.

Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования прыгунов в высоту в матче Европа - США В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку на высоте 2 м 35 см - это лучший результат сезона в мире.

Завтра в 19.00 соревнования лучших легкоатлетов Европы и США продолжатся. Спортсменам предстоит определить лучших в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора стадиона в составе команды Европы выйдут девять белорусских атлетов.-0-