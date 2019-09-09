Легкоатлеты Европы выигрывают у команды США после первого дня матча в Минске

Максим Недосеков
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На минском стадионе "Динамо" завершился первый день легкоатлетического матча Европа - США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После 18 видов соревновательной программы впереди европейские спортсмены, набравшие 331 очко. В активе американцев 304 зачетных балла.
Сегодня белорусских болельщиков особо порадовал Максим Недосеков, который выиграл состязания прыгунов в высоту с лучшим результатом сезона в мире - 2 м 35 см, завоевав лицензию на выступление на Олимпиаде-2020 в Токио.
Белорус Максим Недосеков выиграл соревнования прыгунов в высоту в матче Европа - США
В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку на высоте 2 м 35 см - это лучший результат сезона в мире.
Завтра в 19.00 соревнования лучших легкоатлетов Европы и США продолжатся. Спортсменам предстоит определить лучших в 19 видах программы. На беговые дорожки и сектора стадиона в составе команды Европы выйдут девять белорусских атлетов.-0-
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске: первый день соревнований
В каждом виде программы выступят по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро.