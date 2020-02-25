Легкоатлеты из 12 стран поспорят за награды международной юниорской матчевой встречи в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За медали международной юниорской матчевой встречи по легкой атлетике, которая стартует сегодня в Минске, поборются атлеты из 12 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры. В Минске встретятся легкоатлеты возрастной категории U20 из Азербайджана, Беларуси, Израиля, Испании, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Турции, Украины и Эстонии.

Среди почетных гостей матча будут присутствовать президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен, президент Польской федерации легкой атлетики Генрик Ольшевский, президент Украинской федерации легкой атлетики Игорь Гоцул, вице-президент Латышской федерации легкой атлетики Людмила Беликова, генеральный секретарь Литовской федерации легкой атлетики Нийоле Медведева, генеральный секретарь Казахской федерации легкой атлетики Асхат Сейсембеков.

Завершатся соревнования 26 февраля.-0-