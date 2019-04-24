Легкоатлеты из 24 стран разыграют 10 комплектов наград II Европейских игр

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен окончательный состав команд, которые поборются за награды соревнований II Европейских игр по легкой атлетике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

В стартах, которые пройдут на национальном олимпийском стадионе "Динамо", примут участие команды 24 стран: Беларусь, Болгария, Кипр, Чехия, Дания, Испания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Россия (спортсмены, получившие разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций), Словения, Швейцария, Словакия, Турция, Украина. Общее количество спортсменов - 504.

Легкоатлетические соревнования II Европейских игр пройдут в новом формате - "Динамичная новая легкая атлетика" (Dynamic New Athletics - DNA). Европейская легкоатлетическая ассоциация утвердила программу турнира, в которую вошли 9 видов (индивидуальных и эстафет). Кроме того, еще один, десятый комплект наград будет вручен лучшим сборным в командном зачете.

Формат состязаний DNA предполагает проведение матчей между смешанными командами, где все сборные будут распределены по группам, начиная с квалификационного раунда. В каждом матче предусмотрены состязания в следующих девяти видах:

1. Бег 100 м (женщины).

2. Бег 100 м (мужчины).

3. Бег 100 м с барьерами (женщины).

4. Бег 110 м с барьерами (мужчины).

5. Метание копья (женщины).

6. Прыжки в длину (женщины).

7. Прыжки в высоту (мужчины).

8. Эстафетный бег 4x400 м (2 женщины, 2 мужчины).

9. Смешанный эстафетный бег в виде гонки преследования (2 женщины, 2 мужчины).

Победители и призеры индивидуальных видов и эстафет будут определены на основании результатов первого соревновательного дня (23 июня), когда состоится квалификационный раунд. Награждение лучших в девяти видах намечено на 24 июня. Четвертьфиналы состоятся 25 июня, полуфиналы - 26 июня. Финал, по итогам которого будет вручен десятый комплект наград, - 28 июня.

Принцип командных соревнований и начисления в них очков остался прежним. Спортсмены, которые окажутся сильнейшими в каждом виде программы, будут зарабатывать по 12 очков (в зачет своей сборной). Занявшие вторые места получат по 10 очков (и далее каждое следующее место - уменьшение на 2 балла). Лучшая команда определится по количеству набранных баллов.

Таким образом, после утверждения программы легкоатлетических соревнований до 200 увеличилось общее количество комплектов наград, которые будут разыграны во время II Европейских игр, а участие в форуме примут около 4 тыс. атлетов.-0-