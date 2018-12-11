Легкоатлеты из Беларуси и России поборются за награды фестиваля "Снежная рысь" в Гомеле

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль легкой атлетики "Снежная рысь" пройдет в Гомеле 11-12 декабря, сообщили БЕЛТА в Гомельской областной организации ОО "Белорусская федерация легкой атлетики".

На спортивной арене Дворца легкой атлетики областного центра за победу будут бороться участники из 45 команд, представляющих спортивные школы Беларуси и России. Комплекты наград разыграют в двух возрастных категориях: 2000-2001 и 2002-2003 годов рождения. В программе соревнований - беговые виды, барьерный бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, спортивная ходьба.

Лучших назовут в командном и личном зачете. Победителям и призерам вручат медали, дипломы, призы, на которых будет нанесен силуэт рыси. Этот лесной житель изображен на гербе Гомеля.

Для участников запланирована и культурная программа, экскурсии по достопримечательностям областного центра, конкурсы между состязательными этапами. Запоминающимся станет парад открытия фестиваля, который начнется сегодня в 18.00.

Организаторами спортивного мероприятия, которое станет уже четвертым по счету, выступают областная организация ОО "Белорусская федерация легкой атлетики", областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике, областной и городской исполнительные комитеты.-0-