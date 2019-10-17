Легкоатлеты Ольга Мазуренок и Максим Недосеков выступят на Всемирных военных играх в Китае

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всемирных военных играх, которые пройдут 18-27 октября в китайском городе Ухань, выступят 15 белорусских легкоатлетов, в том числе и участники недавнего планетарного первенства в Дохе Ольга Мазуренок и Максим Недосеков, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации легкой атлетики.

В состязаниях примут участие Станислав Дорогокупец (бег 200м), Дмитрий Дюбин (спортивная ходьба 50 км), Никита Лопатенко (прыжок в длину), Максим Недосеков, Павел Селиверстов (оба - прыжки в высоту), Александр Ляхович (спортивная ходьба 20 км), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Алексей Ничипор (толкание ядра) и Виталий Парахонько (бег 110 м с барьерами).

В стартах женщин выступят Надежда Дорожук (спортивная ходьба 20 км), Анастасия Коломоец (метание молота), Юлия Леонтюк (толкание ядра), Ольга Мазуренок (бег 5 тыс. м), Екатерина Поплавская (бег 100 м с барьерами), Светлана Серова (метание диска).

Стартуют легкоатлетические соревнования 22 октября.-0-