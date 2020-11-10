Ленцерхайде и "Раубичи" претендуют на проведение ЧМ-2025 по биатлону

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) 14 ноября назовет места проведения чемпионатов мира в 2024-м и 2025 годах. Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

За право принять чемпионат мира 2025 года спорткомплекс в Минском районе будет спорить со швейцарским Ленцерхайде, где постоянно проводятся этапы Кубка мира по горнолыжному спорту.

На чемпионат мира 2024 года претендент лишь один - Нове Место (Чехия). В сезоне 2025/2026 планетарный форум проходить не будет из-за Олимпиады.

В "Раубичах" чемпионаты мира проходили в 1974-м, 1982-м и 1990 годах. В феврале 2022-го в комплексе под Минском должен состояться этап Кубка мира.-0-