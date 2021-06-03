Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского "Динамо"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов минского "Динамо" Леонид Кучук покинул свой пост. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последних двух встречах чемпионата Беларуси минские динамовцы потерпели два поражения с одинаковым счетом 0:1 - в гостях от лидера турнира солигорского "Шахтера" и дома от брестского "Руха". После 11 туров столичное "Динамо" занимает 5-е место, набрав 20 очков (6 побед, 2 ничьи, 3 поражения; разница мячей - 16-7). Лидирует действующий чемпион "Шахтер", у которого 33 очка из 33 возможных, на 7 баллов отстает борисовский БАТЭ, по 21 очку набрали футболисты "Гомеля" и "Руха". Исполняющим обязанности главного тренера динамовского клуба сегодня стал Артем Челядинский, который был наставником дублирующего состава.

Леонид Кучук возглавил минское "Динамо" в апреле 2020 года, сменив Сергея Гуренко. Под его руководством динамовская команда заняла 6-е место в чемпионате Беларуси 2020 года. Ранее Леонид Кучук, которому сейчас 61 год, шесть раз приводил тираспольский "Шериф" к золотым медалям чемпионата Молдовы, московский "Локомотив" под его началом стал бронзовым призером чемпионата России.-0-