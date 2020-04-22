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22 апреля 2020, 13:14

Леонид Кучук стал главным тренером минского "Динамо"

Леонид Кучук (справа). Фото ФК "Динамо-Минск"
Леонид Кучук (справа). Фото ФК "Динамо-Минск"
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Сергей Гуренко покинул пост главного тренера ФК "Динамо-Минск"
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Леонид Кучук официально представлен в качестве главного тренера футболистов минского "Динамо". На этом посту он сменил Сергея Гуренко, который возглавлял команду с июня 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В бытность игроком Леонид Кучук, которому сейчас 60 лет, выступал в "Гомсельмаше", витебском КИМе, "Молодечно", минских "Атаке" и "Динамо-93". Тренерскую карьеру начал в 1990 году. Под его руководством тираспольский "Шериф" 6 раз становился чемпионом и по 3 раза выигрывал Кубок и Суперкубок Молдовы. Леонид Кучук привел московский "Локомотив" к бронзе чемпионата России. В 2019 году он возглавлял украинский "Рух" из Львова.

В пяти стартовых матчах нынешнего первенства динамовцы набрали 6 очков, одержав две победы и потерпев три поражения. Перед стартом чемпионата минчане вылетели из розыгрыша Кубка страны, уступив борисовскому БАТЭ в обоих четвертьфинальных матчах (1:2, 2:3). Следующий поединок в чемпионате Беларуси столичное "Динамо" проведет 24 апреля в гостях у "Смолевичей".-0-

Уровень чемпионата Беларуси по футболу заметно вырос - КучукУровень чемпионата Беларуси по футболу заметно вырос - Кучук
Леонид Кучук подчеркнул, что для него большая честь возглавить минское "Динамо", ведь значительная часть истории становления одного из флагманов белорусского футбола прошла на его глазах.

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тренер ФК Динамо-Минск футбол чемпионат Беларуси
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