Лесик представил в видеоролике виды спорта II Европейских игр

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талисман Лесик представил в видеоролике виды спорта, которые вошли в программу II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции фонда.

В 52-секундном видео лисенок демонстрирует навыки в каратэ, спортивной гимнастике, велоспорте, стрельбе и других видах. Ролик предназначен для продвижения предстоящего спортивного форума среди любителей спорта.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-