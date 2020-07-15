Летние юношеские Олимпийские игры перенесены с 2022 на 2026 год

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о переносе летних юношеских Олимпийских игр с 2022 на 2026 год. Соревнования пройдут, как и планировалось, в Сенегале, сообщает ТАСС.

Причиной переноса стала пандемия коронавирусной инфекции. Решение было принято после телефонных переговоров главы МОК Томаса Баха и президента Сенегала Маки Саля. Решение будет утверждено на сессии МОК 17 июля.

Юношеские Олимпийские игры в 2022 году должны были впервые пройти на африканском континенте. Единственным претендентом на проведение соревнований был Сенегал.-0-