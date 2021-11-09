Левицкий заменил Бегунова в сборной Беларуси перед играми с Уэльсом и Иорданией

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к двух заключительным матчам нынешнего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Незадолго до начала учебно-тренировочного сбора в команде произошло одно изменение - вместо травмированного защитника солигорского "Шахтера" Романа Бегунова вызван его коллега по амплуа из "Гомеля" Денис Левицкий. Таким образом, на полях технического центра ассоциации "Белорусская федерация футбола" в Веснянке под руководством главного тренера Георгия Кондратьева тренируются 23 игрока:

вратари - Сергей Черник ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Динамо", Минск), Павел Павлюченко ("Рух", Брест);

защитники - Максим Швецов, Никита Наумов (оба - "Динамо", Минск), Роман Юзепчук, Кирилл Печенин (оба - "Рух", Брест), Глеб Шевченко ("Шахтер", Солигорск), Руслан Юденков ("Гомель"), Артем Сокол ("Энергетик-БГУ", Минск), Николай Золотов ("Колос", Ковалевка, Украина), Денис Левицкий ("Гомель");

полузащитники - Владислав Климович, Иван Бахар, Александр Селява (все - "Динамо", Минск), Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Павел Седько ("Торпедо", Москва, Россия), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Артем Концевой ("Рух", Брест), Руслан Лисакович ("Ислочь", Минский район);

нападающие - Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Андрей Соловей ("Гомель").

Утром 12 ноября белорусы отправятся в Кардифф, где на следующий день проведут последний матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Уэльса. В первом круге соревнований квалификационной группы Е белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Команда Беларуси уже потеряла все шансы выйти из группы, а футболисты Уэльса продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия - 16 очков (6 матчей), Чехия - 11 (7), Уэльс - 11 (6), Эстония - 4 (6), Беларусь - 3 (7).

После возвращения из Кардиффа белорусская сборная 16 ноября проведет на поле минского стадиона "Динамо" товарищеский матч с национальной командой Иордании.-0-