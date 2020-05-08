Лидер футбольного чемпионата Беларуси "Слуцк" примет "Энергетик-БГУ" в матче 8-го тура

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся первые матчи 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры первенства футболисты "Слуцка" примут на своем поле гостей из минского "Энергетика-БГУ" (начало в 17.00). В предыдущем туре оба соперника добились гостевых викторий: "Слуцк" сенсационно обыграл столичное "Динамо" (2:1), а "студенты" взяли верх над "Смолевичами" (2:0).

Во втором сегодняшнем поединке "Городея" сыграет у себя дома с "Минском" (начало в 19.00). На прошлой неделе городейцы в Бресте разошлись миром с местным "Рухом" (1:1), а минчане на своем поле потерпели крупное поражение от жодинского "Торпедо-БелАЗа" (2:5).

Еще два матча состоятся 9 мая: "Славия" (Мозырь) - "Торпедо-БелАЗ", "Неман" (Гродно) - "Рух". Заключительные встречи 8-го тура пройдут 10 мая: "Ислочь" (Минский район) - "Белшина" (Бобруйск), "Витебск" - "Шахтер" (Солигорск), "Смолевичи" - БАТЭ (Борисов), "Динамо" (Брест) - "Динамо" (Минск).

Турнирное положение после 7 туров: "Слуцк" - 16 очков, "Торпедо-БелАЗ" - 14, БАТЭ - 13, "Ислочь" и "Энергетик-БГУ" - по 12, "Шахтер" - 11, "Славия", "Витебск", "Городея" и "Динамо" (Брест) - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск" и "Рух" - по 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Валерий Горбачик ("Торпедо-БелАЗ"), Гегам Кадимян ("Неман"), Евгений Шикавка ("Динамо", Минск) и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 4 мяча.-0-