Лидер футбольного чемпионата "Энергетик-БГУ" сыграет в гостях у "Торпедо-БелАЗа"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся очередные матчи 4-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА. Лидер первенства минский "Энергетик-БГУ", имеющий 9 очков из 9 возможных, сыграет в гостях у жодинского "Торпедо-БелАЗа" (начало в 16.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). В первом туре минчане победили борисовский БАТЭ (3:1), затем выиграли у брестского "Руха" (1:0), а потом взяли верх над "Минском" (2:0). Торпедовцы на старте победили солигорский "Шахтер" и бобруйскую "Белшину" с одинаковым результатом 1:0, а затем уступили минскому "Динамо" со счетом 0:2. Также сегодня "Слуцк" примет на своем поле "Витебск" (начало в 14.00), а столичное "Динамо" сыграет на выезде против "Городеи" (начало в 18.00). Еще три встречи пройдут 12 апреля: "Минск" - БАТЭ (Борисов), "Смолевичи" - "Шахтер", "Динамо" (Брест) - "Ислочь". В заключительном матче 4-го тура 13 апреля мозырская "Славия" примет у себя дома брестский "Рух". В первом поединке этого тура 10 апреля футболисты гродненского "Немана" на своем поле сыграли вничью с "Белшиной" - 1:1. Положение команд: "Энергетик-БГУ" - 9 очков, "Слуцк", "Ислочь", "Славия", "Торпедо-БелАЗ", "Витебск", "Минск" - по 6, "Неман" - 5, "Динамо" (Брест), "Шахтер" - по 4, БАТЭ, "Рух", "Динамо" (Минск), "Городея" - по 3, "Смолевичи", "Белшина" - по 1. Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, на счету которого три гола.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!