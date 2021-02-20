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20 февраля 2021, 11:40

Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

Фото EPA - EFE
Фото EPA-EFE
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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Группы семи (G7) выразили поддержку проведению в 2021 году летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Об этом говорится в сообщении, распространенном японским министерством иностранных дел по итогам прошедшего 19 февраля виртуального саммита неформального объединения семи экономически развитых стран мира, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил решимость страны провести этим летом Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, которые станут символом преодоления пандемии. Он также заявил, что Япония продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Этот саммит стал первым с апреля 2020 года. Участие в нем приняли премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Японии, президенты США и Франции, канцлер Германии, глава Евросовета и председатель Еврокомиссии. Для нынешних лидеров Италии, США и Японии, а также для руководства Евросоюза это первая встреча в данном формате.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа нынешнего года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.-0-

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