Лидеры гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты мужского чемпионата Беларуси по гандболу сегодня одержали свои одиннадцатые победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова обыграл в Могилеве местный клуб "Машека" с разгромным результатом 40:24.

Главные конкуренты брестчан - вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА - также на выезде были сильнее "Гомеля" - 37:28.

Брестчане и минчане набрали по 24 очка, одержав по 11 викторий и потерпев по поражению друг от друга. В Минске армейцы выиграли с результатом 27:24, а в Бресте уступили с минимальной разницей в счете - 24:25. Третье место в турнирной таблице занимает "Машека" - 11 очков, у команды "БГУФК-Минск" 9 баллов, по 6 очков набрали "Гомель" и гродненский "Кронон".-0-