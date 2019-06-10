Лидия Морозова и Сторм Сандерс проиграли на старте турнира в Хертогенбосе

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и австралийка Сторм Сандерс проиграли в первом круге парного разряда турнира в голландском Хертогенбосе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/8 финала белорусско-австралийская пара сегодня уступила чешскому дуэту Барбора Штефкова / Кристина Плишкова - 2:6, 6:1, 7:10.

Десятая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко завтра стартует в одиночном разряде этого турнира. В первом круге ее соперницей будет австралийская теннисистка Дестани Айава (214).-0-