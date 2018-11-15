"Лидсельмаш" проиграл "Кайрату" в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" потерпели второе поражение в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня чемпионы Беларуси встречались с казахстанским "Кайратом" из Алматы и уступили со счетом 2:7. Уже в стартовые 8 минут лидчане пропустили 3 мяча и в дальнейшем не смогли оказать серьезного сопротивления соперникам. В составе белорусской команды голы забили Максим Воронин и Владимир Жигалко. "Лидсельмаш" потерял шансы пробиться в "Финал четырех".

В первом туре соревнований команд группы D подопечные Виктора Тарчило проиграли хозяину турнира чешскому "Хрудиму" с "сухим" счетом 0:4. Чемпион Казахстана был сильнее итальянской "Пескары" - 4:1.

Свой заключительный поединок "Лидсельмаш" проведет 17 ноября против итальянцев, "Кайрат" сыграет с чешским чемпионом.

В "Финал четырех" чемпионской Лиги по мини-футболу выйдут победители 4-х квартетов элитного раунда.-0-

Фото МФК "Кайрат"