"Лидсельмаш" уступил "Пескаре" в ЛЧ по мини-футболу

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены "Лидсельмаша" проиграли все матчи в элитном раунде квалификации Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной встрече соревнований команд группы D в чешском Хрудиме подопечные Виктора Тарчило проиграли итальянской "Пескаре" с результатом 3:11 (1:4).

На старте чемпионы Беларуси уступили хозяину турнира "Хрудиму" с "сухим" счетом 0:4, а во втором туре крупно проиграли чемпиону Казахстана "Кайрату" из Алматы - 2:7. Казахстанский клуб в последнем матче обыграл чешского чемпиона 4:2 и занял первое место.

Итоговое положение: "Кайрат" - 9 очков (разница мячей - 15-5), "Пескара" - 6 (15-7), "Хрудим" - 3 (6-7), "Лидсельмаш" - 0 (5-22).

В "Финал четырех" чемпионской Лиги по мини-футболу, кроме "Кайрата", уже вышел испанский "Интер Мовистар". Победители еще двух квартетов элитного раунда определятся сегодня вечером.-0-