"Лиепая" под руководством Молоша победила на старте чемпионата Латвии

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский футбольный специалист Дмитрий Молош успешно дебютировал в чемпионате Латвии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Под руководством белоруса футболисты "Лиепаи" победили в гостевом поединке первого тура "Даугаву" из Даугавпилса со счетом 2:0. Первый гол в этой игре забил белорусский форвард Филипп Иванов, отличившийся на 42-й минуте встречи. В прошлом сезоне "Лиепая" заняла шестое место, а до этого становилась чемпионом (2015) и обладателем Кубка страны (2017).

Действующий чемпион Латвии "Рига", которую возглавляет Олег Кононов, в стартовом туре обыграла на своем поле "Валмиеру" с результатом 2:0.

"Елгава" под началом белорусского тренера Олега Кубарева первый поединок нового первенства проведет сегодня в гостях у "Тукумса-2000".

В элитном дивизионе чемпионата Латвии играют 10 команд, которые проведут трехкруговой турнир. Пока матчи проходят без зрителей.-0-