"Лион" сенсационно победил "Манчестер Сити" и стал последним полуфиналистом Лиги чемпионов

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты французского "Лиона" сенсационно обыграли в Лиссабоне английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и стали последними участниками полуфинальной стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма лионцы вышли вперед после точного удара Максвела Корне. На 69-й минуте Кевин де Брюйне сравнял счет, но затем Мусса Дембеле оформил голевой дубль и вывел "Лион" в полуфинал Лиги чемпионов.

В поединке за выход в финал футболисты "Лиона" 19 августа встретятся с мюнхенской "Баварией", которая разгромила в четвертьфинале испанскую "Барселону" с результатом 8:2.

Футболисты "Баварии" прошли в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив "Барселону" Поединок двух фаворитов нынешнего турнира начался неожиданно: уже на третьей минуте Томас Мюллер вывел баварцев вперед, а через три минуты защитник мюнхенцев Давид Алаба отправил мяч в свои ворота - 1:1.

В другом полуфинальном матче также сыграют представители Франции и Германии: "Пари Сен-Жермен" 18 августа будет противостоять "Лейпцигу". Эти команды выиграли свои четвертьфинальные встречи с одинаковым результатом 2:1. Чемпионы Франции одолели итальянскую "Аталанту" из Бергамо, а бронзовые призеры чемпионата Германии взяли верх над испанским "Атлетико" из Мадрида.

Решающий поединок 65-го главного клубного турнира Старого Света пройдет 23 августа на поле лиссабонского "Эштадиу да Луш".

Оставшиеся встречи второго по рангу клубного континентального турнира - Лиги Европы - состоятся на футбольных аренах Германии. Сегодня в первом полуфинале английский "Манчестер Юнайтед" в Кельне встретится с испанской "Севильей". Чемпионы Украины футболисты донецкого "Шахтера" 17 августа в Дюссельдорфе сыграют с итальянским "Интером" из Милана. Финальный матч Лиги Европы будет сыгран 21 августа в Кельне.-0-

Фото УЕФА, "Лиона"