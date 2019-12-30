Лионель Месси и Симона Байлс спортсмены года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и американская гимнастка Симона Байлз были признаны в 2019 году спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В голосовании принял участие 331 журналист из 102 стран мира. Лидер "Барселоны" набрал 13,11% голосов, опередив кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). Третью позицию в голосовании занял испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).
Симона Байлз, установившая рекорд по количеству побед на чемпионатах мира по гимнастике стала первой среди женщин, набрав 15,04% голосов. Второе место по итогам голосования заняла американская футболистка Меган Рапино (13,51%). На третьем месте — ямайская легкоатлетка Шелли Энн Фрейзер Прайс (11,01%).