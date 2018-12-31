Лионель Месси стал лучшим бомбардиром 2018 года в Европе

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард футбольной сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром года в Европе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В уходящем году 31-летний аргентинец забил 51 мяч в 54 матчах за национальную сборную и "Барсу". Это четвертый подобный успех Лионеля Месси - до этого он становился лучшим снайпером в 2010 (60 голов), 2012 (91) и 2016 (59) годах.
Вторым в нынешнем году стал португалец Криштиану Роналду, который забил 49 мячей в 53 играх за сборную своей страны, мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Третье место у польского форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского, в его активе 46 мячей в 56 встречах.-0-
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