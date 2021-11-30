Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим футболистом года, получив очередной "Золотой мяч" по версии журнала France Football, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам голосования 34-летний аргентинец набрал 613 очков. На второй позиции - польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски (580 баллов), третье место занял итальянский полузащитник лондонского "Челси" Жоржиньо (460). Четвертую и пятую позиции заняли французские футболисты - форвард мадридского "Реала" Карим Бензема (239) и полузащитник "Челси" Н'Голо Канте (186).

В этом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл Кубок Америки и был признан лучшим игроком этого турнира. В составе "Барселоны" выиграл Кубок Испании, а также стал лучшим бомбардиром испанского чемпионата, забив 30 мячей. В августе он перешел в "Пари Сен-Жермен", в нынешнем сезоне аргентинский нападающий провел за парижан 11 матчей, забив в них 4 гола. Ранее Лионель Мессии становился обладателем "Золотого мяча" в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. У его ближайшего преследователя, португальца Криштиану Роналду, ныне выступающего за английский "Манчестер Юнайтед", пять таких трофеев (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Приз "Золотой мяч" был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Первоначально "Золотой мяч" вручался только европейским футболистам, с 1995 года его обладателями могли стать футболисты любой национальности, выступающие в европейских клубах, а с 2007 года трофей может получить любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручается две награды - по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. В 2020-м вручение премии "Золотой мяч" впервые в истории было отменено, причиной данного решения стала пандемия коронавируса.-0-