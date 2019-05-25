25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лионель Месси в шестой раз в карьере завоевал "Золотую бутсу". Такую информацию разместила на официальном сайте испанская "Барселона", сообщает БЕЛТА.
Эта награда вручается лучшему бомбардиру сезона в Европе. В активе аргентинского форварда 36 голов, по системе начисления очков он получил 72 балла.
На втором месте Килиана Мбаппе (ПСЖ) - 33 гола (66 очков). В десятке лучших бомбардиров сезона в Европе Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") - по 22 гола.
Лионель Месси ранее выигрывал приз "Золотая бутса" в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 годах.
Аргентинский форвард сегодня может пополнить свою коллекцию наград очередным трофеем. В Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" "Барселона" сыграет с "Валенсией" в финале Кубка Испании.-0-
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