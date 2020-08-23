Лисакович не помог "Локомотиву" победить "Спартак" в чемпионате России

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" проиграли "Спартаку" со счетом 1:2 в столичном дерби чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Железнодорожники вышли вперед на десятой минуте встречи после удара Мурило Серкейры, но удержать победу не смогли. После перерыва спартаковцы активизировались и дважды поразили ворота соперников - на 53-й минуте Йрдан Ларссон сравнял результат, а на 81-й минуте игры Александр Соболев принес своей команде волевую викторию. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович вышел на замену на 85-й минуте встречи, но не сумел добиться успеха.

Действующий чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга одержал четвертую подряд победу, разгромив на своей арене гостей из "Тамбова" - 4:1.

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко потерпел второе поражение подряд, неожиданно уступив у себя дома казанскому "Рубину" со счетом 1:2. Белорусский форвард москвичей Илья Шкурин вышел на поле на 70-й минуте матча. В двух стартовых турах ЦСКА одержал победы над "Химками" (2:0) и "Тамбовом" (2:1).

Футболисты "Урала" с результатом 1:0 одолели в Екатеринбурге "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов остался в запасе.

В Туле местный "Арсенал" взял верх над московским "Динамо" - 2:0. Белорусский полузащитник тульского клуба Юрий Ковалев был заменен на 51-й минуте игры, а Валерий Громыко в это же время вышел на поле и через 10 минут получил предупреждение.

Волгоградский "Ротор", который тренирует белорусский специалист Александр Хацкевич, уступил на своем поле футболистам "Сочи" со счетом 1:2.

Результаты остальных встреч 4-го тура: "Химки" - "Ахмат" (Грозный) - 1:2, "Уфа" - "Ростов" - 0:1.

Турнирную таблицу российского первенства возглавляет "Зенит", набравший 12 очков из 12 возможных. По 8 баллов у "Спартака" и "Сочи", по 7 очков имеют "Локомотив", "Динамо" и "Ахмат", у ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова" по 6 баллов.

Матчи следующего тура российской премьер-лиги состоятся 25 и 26 августа.-0-