Лисакович помог "Локомотиву" обыграть "Сочи" в матче чемпионата России

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" победили "Сочи" со счетом 2:1 в последнем матче 12-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней домашней встрече москвичи вышли вперед в конце первого тайма после того, как защитник сочинцев Игорь Юрганов отправил мяч в свои ворота. Через 4 минуты после начала второй половины игры Тин Едвай удвоил преимущество хозяев поля, а в компенсированное время полузащитник гостей Жоазиньо отыграл один мяч. Белорусский нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович, пропустивший два предыдущих поединка из-за травмы, вышел на замену на 79-й минуте игры, полузащитник Кирилл Зинович не играл.

Ранее лидер российского первенства "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге московский "Спартак" со счетом 7:1. Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко одержали крупную победу в гостях у "Нижнего Новгорода" - 4:1.

Результаты других встреч 12-го тура: "Динамо" (Москва) - "Химки" - 4:1, "Ахмат" (Грозный) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:0, ЦСКА (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 3:1, "Ростов" - "Арсенал" (Тула) - 4:0, "Уфа" - "Рубин" (Казань) - 1:1.

После 12 туров лидирует "Зенит", у которого 26 очков, по 23 балла набрали "Динамо" и ЦСКА, "Краснодар", "Локомотив" и "Сочи" имеют по 21 очку. Внизу таблицы - "Урал", набравший всего 9 очков, на балл больше в активе "Уфы", 11 очков у "Химок".

Список лучших бомбардиров возглавляет Гамид Агаларов ("Уфа"), забивший 10 мячей.

Матчи следующего тура российского чемпионата пройдут 29-31 октября.-0-