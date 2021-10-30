Лисакович помог "Локомотиву" победить "Нижний Новгород" в чемпионате России

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" добился волевой победы со счетом 2:1 над футболистами "Нижнего Новгорода" в гостевом матче 13-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме соперники обменялись голами - на 31-й минуте Илья Берковский вывел хозяев вперед, а через 7 минут Рифат Жемалетдинов сравнял результат. Дело шло к ничьей, но на 5-й компенсированной минуте второго тайма во время последней атаки москвичей защитник нижегородцев Иван Миладинович срезал мяч в свои ворота. Белорусский нападающий московского клуба Виталий Лисакович провел на поле второй тайм, а полузащитник Кирилл Зинович не играл. Благодаря этой победе, "Локомотив" поднялся на второе место в турнирной таблице.

Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко неожиданно уступили на своей арене самарским "Крыльям Советов" - 0:1. Единственный мяч на 43-й минуте встречи забил Владислав Сарвели. Белорусский защитник краснодарцев Александр Мартынович на поле не выходил, также как и его коллега по амплуа из "крылышек" Дмитрий Прищепа.

Лидер российского первенства "Зенит" разгромил в Санкт-Петербурге гостей из московского "Динамо" - 4:1. Казанский "Рубин" у себя дома взял верх над московским ЦСКА с минимальным преимуществом - 1:0, а в Москве футболисты "Спартака" разошлись миром с "Ростовом" - 1:1.

Остальные игры 13-го тура российского первенства состоятся 31 октября: "Уфа" - "Ахмат" (Грозный), "Арсенал" (Тула) - "Сочи", "Химки" - "Урал" (Екатеринбург).

Сейчас в активе "Зенита" 29 очков, "Локомотив" отстает на 5 баллов, столичные "Спартак" и "Динамо" имеют по 23 очка.-0-