Лисакович помог "Локомотиву" победить "Ротор" в чемпионате России по футболу

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После международного перерыва сегодня возобновились игры футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 24-го тура московский "Локомотив", ведущий борьбу за место в призовой тройке, со счетом 2:0 обыграл в Волгограде местный "Ротор", который сражается за сохранение места в элитном дивизионе. Белорусский форвард москвичей Виталий Лисакович вышел на замену на 74-й минуте и через 5 минут ассистировал Рифату Жемалетдинову при втором взятии ворот. Полузащитник волгоградского клуба Иван Маевский провел весь матч. Благодаря этой победе "Локомотив" поднялся на 3-е место в турнирной таблице.

Также сегодня "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, примет на своем поле грозненский "Ахмат". В Казани местный "Рубин" сыграет с футболистами "Сочи", а московское "Динамо" на своей арене будет соперничать с "Уфой".

Еще три встречи состоятся 4 апреля. В Екатеринбурге местный "Урал" примет тульский "Арсенал", за который выступают белорусские полузащитники Валерий Громыко и Юрий Ковалев. В Саранске аутсайдер турнира "Тамбов" встретится с московским ЦСКА, а футболисты "Ростова" у себя дома сыграют с московским "Спартаком". В заключительном матче 24-го тура лидер российского первенства "Зенит" в Санкт-Петербурге будет играть с "Химками".

Сейчас в активе "Зенита" 48 очков, 44 балла у "Спартака", 43 - у "Локомотива". Замыкает турнирную таблицу "Тамбов", у которого 13 очков, на один балл больше имеет "Уфа", у "Арсенала" 17 очков, у "Ротора" 18 очков.-0-