Лисакович помог "Локомотиву победить ЦСКА в матче чемпионата России

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Локомотива" обыграли ЦСКА с результатом 2:0 в московском дерби 20-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча были забиты в первой половине игры. На 6-й минуте игры белорусский форвард "Локомотива" Виталий Лисакович отличным ударом открыл счет, а незадолго до перерыва польский полузащитник Гжегож Крыховяк забил второй гол. Во втором тайме футболисты ЦСКА, которых тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, приложили немало усилий, чтобы отыграться, но так и не смогли поразить ворота соперников. На 73-й минуте они получили право на пенальти, однако хорватский хавбек Никола Влашич послал мяч выше ворот.

Лидер турнира, действующий чемпион страны "Зенит" не смог обыграть в Санкт-Петербурге гостей из "Ростова", завершив встречу вничью - 2:2. Белорусский защитник ростовчан Александр Павловец вышел на поле на 60-й минуте игры.

Футболисты "Сочи" разгромили у себя дома тульский "Арсенал" со счетом 4:0. Белорусские полузащитники туляков Валерий Громыко и Юрий Ковалев не играли. Подмосковные "Химки" одолели на своем поле "Уфу" - 2:1. В матче аутсайдеров российской премьер-лиги волгоградский "Ротор" под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича, победил "Тамбов" - 3:1. Белорусский полузащитник волгоградцев Иван Маевский вышел на замену на 85-й минуте встречи.

Заключительные игры 20-го тура состоятся 28 февраля. Футболисты "Краснодара" с белорусским защитником Александром Мартыновичем в составе примут на своей арене "Урал" из Екатеринбурга. В Москве местный "Спартак" встретится с казанским "Рубином", а в Грозном "Ахмат" будет соперничать с московским "Динамо".

Положение команд в российской премьер-лиге сейчас таково: "Зенит" - 42 очка, ЦСКА - 37, "Сочи" - 36, "Спартак" - 35, "Ростов" - 33, "Локомотив" - 31, "Динамо" - 30, "Краснодар" - 30, "Рубин" - 28, "Химки" - 28, "Ахмат" - 26, "Урал" - 21, "Ротор" - 17, "Арсенал" - 14, "Уфа" - 13, "Тамбов" - 13.

Бомбардирскую гонку чемпионата России возглавляют форварды "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун, забившие по 11 мячей.-0-