Лисакович помог "Локомотиву" выйти в полуфинал Кубка России по футболу

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка России определились первые полуфиналисты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Московский "Локомотив" сегодня победил в гостевом четвертьфинале футболистов "Сочи" со счетом 3:1. Голевой дубль оформил Федор Смолов, еще один мяч в ворота сочинцев забил Франсуа Камано, а гости ответили голом Артура Юсупова. Белорусский нападающий московского клуба Виталий Лисакович провел весь матч.

В другом сегодняшнем поединке за выход в полуфинал грозненский "Ахмат" одолел на своем поле гостей из "Уфы" - 1:0. Единственный гол на 55-й минуте игры забил Евгений Харин.

Завтра состоятся еще два четвертьфинальных матча. В Туле местный "Арсенал" с белорусскими полузащитниками Валерием Громыко и Юрием Ковалевым в составе примет московский ЦСКА, за который выступает белорусский форвард Илья Шкурин. В Самаре представители второго дивизиона российского чемпионата футболисты "Крыльев Советов" встретятся с московским "Динамо".-0-