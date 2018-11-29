Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске представили талисман II Европейских игр. Символом главного спортивного события в Беларуси в следующем году станет лисенок Лесик, передает корреспондент БЕЛТА.
Участие в презентации приняли звездные послы II Европейских игр доктор Рашед Мустафа Сарвар, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, представители зарубежных дипломатических миссий, министерств и ведомств, именитые спортсмены, представители шоу-бизнеса и партнеры игр, воспитанники детских SOS-деревень и кандидаты в волонтеры.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
/Будет дополнено/.-0-
Фото Андрея Покумейко
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