Лисенок Лесик станет талисманом II Европейских игр в Минске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске представили талисман II Европейских игр. Символом главного спортивного события в Беларуси в следующем году станет лисенок Лесик, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в презентации приняли звездные послы II Европейских игр доктор Рашед Мустафа Сарвар, олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, представители зарубежных дипломатических миссий, министерств и ведомств, именитые спортсмены, представители шоу-бизнеса и партнеры игр, воспитанники детских SOS-деревень и кандидаты в волонтеры.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

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Фото Андрея Покумейко