Литовские арбитры рассудят матч футболистов Беларуси и Бельгии

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров на очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу сборных Бельгии и Беларуси, которая состоится 30 марта в Левене, рассудит литовская бригада арбитров. Ее возглавит Донатас Румшис, ассистентами которого будут Александр Радиус и Довидас Сужеделис, резервный судья - Робертас Валиконис.

В своем первом матче квалификационной группы E белорусские футболисты победили в Минске команду Эстонии со счетом 4:2. Сборная Бельгии сначала выиграла в Брюсселе у Уэльса - 3:1, а затем в Праге разошлась миром с чехами - 1:1.

Положение команд в группе Е сейчас таково: Чехия - 4 очка (2 матча), Бельгия - 4 (2), Беларусь - 3 (1), Уэльс - 0 (1), Эстония - 0 (2).-0-