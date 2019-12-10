"Ливерпуль" и "Наполи" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала нынешнего сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 6-го, заключительного тура группы Е подопечные Юргена Клоппа играли на выезде с австрийским "Зальцбургом" и победили со счетом 2:0.

Итальянский "Наполи" на своем поле разгромил аутсайдера квартета бельгийский "Генк" - 4:0.

Итоговое положение: "Ливерпуль" - 13 очков, "Наполи" - 12, "Зальцбург" - 7, "Генк" - 1. В 1/8 финала чемпионской Лиги вышли "Ливерпуль" и "Наполи", а "Зальцбург" выступит в 1/16 финала Лиги Европы.

Сегодня поединки 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов проходят еще в трех квартетах:

F - "Интер" (Милан, Италия) - "Барселона" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Прага, Чехия). Турнирное положение после 5 туров: "Барселона" - 11, "Боруссия" - 7, "Интер" - 7, "Славия" - 2.

G - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Лион" (Франция) - "Лейпциг" (Германия). Турнирное положение: "Лейпциг" - 10 очков, "Зенит" - 7, "Лион" - 7, "Бенфика" - 4.

Н - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Валенсия" (Испания), "Челси" (Лондон, Англия) - "Лилль" (Франция). Турнирное положение: "Аякс" - 10, "Челси" - 8, "Валенсия" - 8, "Лилль" - 1.-0-

Фото УЕФА, "Ливерпуля", "Наполи"